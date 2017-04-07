Авиабаза в Сирии после атаки США
Как выглядит военная база после удара крылатыми ракетами
В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет, сообщило в пятницу российское Минобороны
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Все американские ракеты были нацелены на авиабазу «Аш-Шайрат», говорит собеседник FT
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«Томагавки» были запрограммированы на прицеливание по взлетно-посадочным полосам, а также по находящимся на базе самолетам, чтобы нанести сирийским ВВС максимальный ущерб
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По данным телеканала «Россия 24», ракетным ударом были уничтожены девять самолетов сирийских ВВС, но взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала
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По словам человека, близкого к Министерству обороны России, эта база использовалась как аэродром подскока для российских ударных вертолетов, которые поддерживали наступление сирийских войск против ИГИЛ по правому берегу Евфрата
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения
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«Боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая», - заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
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Вашингтон заявил, что отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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