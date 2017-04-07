Безопасность и право

США атаковали сирийскую военную базу

Военные выпустили 59 ракет Tomahawk
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Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
Carlos Barria / Reuters
«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
U.S. Department of Defense / AP
Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
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Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
Abdussamed Dagul/Anadolu Agency/Getty Images
Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
Cem Genco/Anadolu Agency/Getty Images
В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
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  • Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
  • Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
  • «Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
  • Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
  • Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
  • В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
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