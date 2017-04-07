США атаковали сирийскую военную базу

U.S. Department of Defense / AP

Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"

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