США атаковали сирийскую военную базу
Военные выпустили 59 ракет Tomahawk
Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
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Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
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