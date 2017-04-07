Дональд Трамп ужесточил свою риторику по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что изменил отношение к президенту Сирии Башару Асаду после поступивших сообщений о возможном применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, в результате которого погибло не менее 85 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство, а Дамаск – на оппозицию, по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили фабрику оппозиции по производству химоружия. Атака пересекла множество красных черт, заявил Трамп, однако не стал пояснять, какие именно действия намерен предпринять. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву «наконец задуматься о своей поддержке режима Асада». Еще на прошлой неделе Трамп, Тиллерсон и постпред США при ООН Никки Хейли, напротив, заявляли, что судьбу Асада должны решить сирийцы, а его отстранение от власти больше не является приоритетом США.

Позиции рядом Российские и американские военные продолжают патрулирование в районе контролируемого курдами сирийского Манбиджа. В начале недели Министерство обороны России доставило в город гуманитарную помощь. Армия США также продолжает оказывать помощь наступлению курдов на столицу «халифата» Ракку.

Сейчас идет торг и стороны обвиняют друг друга, однако момент, когда Москва перестанет покрывать Асада, рано или поздно настанет, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Россия сейчас больше, чем раньше, заинтересована в одном – проведении переговоров и выходе из Сирии, а зависеть от Асада и в меньшей степени от Ирана в Сирии она уже устает. Трамп тоже подозревает, но по-разному на разных направлениях: если Асада он начинает отторгать, то прозрение в отношении России означает торможение по пути возможного сближения». Трамп чрезвычайно поднял ставки США на Ближнем Востоке, считает профессор Smith Сollege Стивен Хейдеманн, однако подкрепить сказанное действиями он не сможет: «На кону стоит его кредит доверия и влияние, которые он делает заложниками реализации обещанного. Бушевать, угрожать, высокопарно выражаться, объявлять успехом очевидные провалы – все это очень в стиле Трампа, и Сирия вряд ли станет исключением. В итоге это может обернуться даже временным ослаблением позиций США на международной арене». Трамп находится на своем посту совсем недавно, однако уже понятно, что у него нет ни намерения, ни возможностей действительно исправить отношения с Москвой, продолжает Хейдеманн: «Его положительная оценка Путина обошлась ему очень дорого в политическом плане. В этом плане конфронтация с Россией из-за Сирии может даже принести ему дивиденды в самих Штатах». Ранее Трамп подчеркивал, что приоритет США на Ближнем Востоке – борьба с ИГИЛ (запрещена в России), но возможное ухудшение отношений с Москвой из-за Асада эту задачу никак не осложнит, уверен эксперт: «Давайте будем честными и признаем, что Россия борется в Сирии в основном с оппозиционерами, которые с ИГИЛ не связаны, поэтому разногласия с Москвой в Сирии никак на операциях американцев не скажутся. Проблемы начнутся, если Вашингтон пойдет дальше и начнет активнее продвигать создание зон по защите гражданского населения. В этом случае перед стратегической дилеммой окажется именно Москва, а не Вашингтон, ведь покрывание Асада может обернуться и потенциальным конфликтом с американскими военными».