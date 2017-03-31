Свержение Асада перестало быть приоритетом США

Для Соединенных Штатов отстранение от власти президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом, заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает ВВС. «Мы не можем непременно фокусироваться на Асада так, как это делала предыдущая администрация», - добавила она. По ее словам, приоритетом США отныне становится поиск путей к реальным изменениям в Сирии и выбор для сотрудничества тех, кто действительно может изменить жизнь сирийцев.

В ходе визита в Турцию госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Башара Асада будет решать сирийский народ.

Администрация Барака Обамы настаивала, что Асад должен уйти, и поддерживала повстанцев, воюющих против правительственных войск, хотя в прошлом году приоритетом для США стали военные действия против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).