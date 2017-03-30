Дональд Трамп не сможет построить стену на границе с Мексикой

Строительство стены на границе США с Мексикой откладывается, конгрессмены не хотят отдавать на эти цели $1,5 млрд, которые запрашивает президент Дональд Трамп, и включать эти расходы в новый бюджет, сообщили в среду американские СМИ. В последние две недели Трамп активно, но с переменным успехом пытается воплотить свои главные предвыборные обещания. На прошлой неделе спикер палаты представителей Пол Райан в последний момент отозвал законопроект об отмене всеобщего медицинского страхования Obamacare и признал, что пока республиканцам не хватает для него голосов. У партии Трампа большинство в обеих палатах конгресса, однако отмену программы страхования не поддержала часть самих республиканцев. Самые консервативные считали, что альтернативный проект слишком похож на систему Барака Обамы, а более умеренные однопартийцы побоялись, что проиграют выборы, если миллионы американцев лишатся страховки. Во вторник Трамп своим указом отменил комплекс мер по борьбе с изменением климата Обамы, одним из главных пунктов которого было сокращение выбросов парниковых газов. Трамп связал подписание указа с «началом новой эры», которая возродит угольную промышленность и принесет новые рабочие места. Трамп также пообещал сконцентрироваться на проведении в ближайшее время налоговой реформы в стране. Последний опрос Gallup, опубликованный в понедельник, показал, что только 37% американцев одобряют Трампа как президента, в то время как 57%, напротив, его работу не поддерживают, что стало самым низким результатом с начало его президентства. Сразу после инаугурации оба показателя были равны и составляли примерно 44%.

Позиции Трампа пошатнулись и осуществлять свои обещания оказалось не так просто, как он рассчитывал, считает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков: «Для того чтобы «сделать Америку снова великой», ему нужно было выступить в качестве примирителя, и в последние недели предвыборной кампании казалось, что и он, и его ближайшие соратники это понимают. Однако теперь усилился не только традиционный раскол на демократов и республиканцев. Обострились отношения как среди самих республиканцев, так и давний конфликт между Трампом и партийным истеблишментом». Отказ консервативных республиканцев поддерживать отмену обязательного медстрахования симптоматичен, считает Шариков: «Маятник снова качнулся, но если при Обаме он качнулся влево, то сейчас Трамп толкает его вправо, а консервативный фланг усиливается». Опросы отражают настроения американцев, считает эксперт: на выборах разрыв между Хиллари Клинтон и Трампом был минимальным и часть его сторонников увидели, что он не может воплотить в жизнь обещанное.