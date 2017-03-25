Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare и заявил о необходимости сконцентрироваться на налоговой реформе. «Мы переключаем внимание на налоговую реформу», – сказал Трамп Financial Times.

Президент отметил, что не отказывается от планов по изменению системы здравоохранения, и заявил, что это будет «поистине великий законопроект».

Ранее Белый дом отозвал законопроект об отмене Obamacare после того, как не удалось собрать 215 голосов, которые были необходимы для его принятия. Республиканская партия согласилась, что проект закона требует доработок.