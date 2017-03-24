Трамп поставил перед республиканцами ультиматум по отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп предъявил республиканцам в палате представителей конгресса ультиматум: если они в пятницу не поддержат на голосовании законопроект о реформе системы медицинского образования, которая должна привести к отмене Obamacare, он оставит эту тему и перейдет к налоговой реформе. Как сообщает Reuters, на вечер четверга было еще не ясно, сумеют ли предложившие законопроект республиканцы заручиться достаточной поддержкой для его принятия. По оценке агентства, первая попытка Трампа выполнить одно из главных предвыборных обещаний может сорваться. Голосование первоначально было запланировано на седьмую годовщину подписания Бараком Обамой закона о медицинском страховании, который республиканцы и Трамп давно критикуют, на 23 марта, но его пришлось отложить, поскольку после недели переговоров президент не сумел прийти к компромиссу с группами внутри своей партии по этим поправкам.

«Мы пообещали американцам, что отменим этот нескладный закон, потому что он и сам разваливается, и причиняет ущерб семьям», - напомнил спикер палаты представителей Пол Райан, но на вопрос, хватит ли для этого голосов, не ответил.

О том, что Трамп считает, что пора провести голосование по реформе медицинского страхования в пятницу и на этом покончить, конгрессменам сообщил один из высокопоставленных советников президента. Источники ABC News говорят, что это был директор Административно-бюджетного управления при президенте Мик Малвани. На встрече в Капитолии также присутствовали советники Стив Бэннон, Райнс Прибус и Келлиэнн Конуэй, но они не делали заявлений.

Республиканцы считают, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету, приводит к усилению позиций страховщиков и к усилению вмешательства государства в жизнь граждан и в их право решать вопрос о страховании своего здоровья. Сенат конгресса инициировал отмену этой системы после избрания Трампа президентом, но еще до его инаугурации, пока в Белом доме продолжал работать Обама. Впрочем, предложенную республиканцами реформу пока не поддерживают умеренные и консервативные представители партии.