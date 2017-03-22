Бывший глава штаба Трампа нанял специалистов по защите репутации на фоне новых обвинений

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нанял специалистов по защите репутации в кризисных ситуациях, сообщает The Hill. Летом он был вынужден покинуть штаб на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007 по 2012 г. получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы» и что он мог при этом нарушать законодательство США об «иностранных агентах». 20 марта директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро ищет возможные связи штаба Трампа с Россией и доказательства попыток вмешательства Москвы в президентские выборы. 21 марта депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил на пресс-конференции, что Манафорт получал деньги из «черной кассы» Януковича и представил документы, которые, по его мнению, это доказывают.

Представлять интересы Манафорта стал Джейсон Малони, бывший вице-президент пиар-фирмы Levick, который основал в конце 2016 г. собственную фирму JadeRoq. Он объяснил The Hill, что Манафорт его нанял, потому что в его отношении проводится много журналистских расследований. Малони сказал, что поможет своему клиенту быстрее отвечать на запросы СМИ и позволит ему заняться другими делами. Также он уже прокомментировал документы, предъявленные Лещенко, и заявил, что сформулированные обвинения беспочвенные, а подпись на документах не принадлежит Манафорту.

Лещенко утверждает, что Манафорт пытался скрыть крупный платеж от Партии регионов, который поступил через офшор, зарегистрированный в Белизе и имевший счета в одном из киргизских банков. Он показал инвойс с подписью Манафорта от 14 октября 2009 г. на сумму $750 000. Формально речь идет об оплате поставки компьютерного оборудования по договору, заключенному между компанией Davis Manafort и белизской офшорной фирмой. Лещенко считает, что это плата за политические консультации для Януковича.

20 марта Манафорт снова заверял, что не причастен к возможным попыткам России вмешаться в предвыборную кампанию, в том числе в краже и публикации электронной переписки демократов, и никогда не контактировал с российскими чиновниками, которых обвиняют в этом вмешательстве. Он заявил, что до сих пор обвинения в его адрес и намеки о его причастности в том числе к публикации украденных писем не были доказаны фактами и уликами. Обвинения он назвал возмутительной попыткой дискредитировать его лично и поставить под сомнение избрание Трампа.