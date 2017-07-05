Северная Корея показала, что способна угрожать территории США

КНДР объявила об успешном испытании новой межконтинентальной ракеты, способной достичь территории США KRT via AP Video

Оценки возможной дальности испытанной 4 июля в КНДР новой баллистической ракеты разошлись. Телевидение Северной Кореи заявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая достигла высоты 2802 км. По заявлению тихоокеанского командования США, речь идет об испытании ракеты «промежуточной дальности» (российский аналог этого термина – ракета средней дальности, БРСД), которая находилась в полете 37 минут – время, более характерное для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По данным министерства обороны Японии, полет продолжался 40 минут и ракета поднялась на 2500 км. Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин, комментируя информацию об испытании именно МБР, выразил надежду, что Пхеньян еще не прошел точку невозврата. Financial Times в связи с этим приводит мнения южнокорейских экспертов о том, что дальность ракеты может достигать 8000–9000 км, т. е. она способна долететь даже до западного побережья США. В свою очередь Министерство обороны России выпустило заявление, что «ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км» и «данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам БРСД». Северная Корея испытывает свои ракеты по «навесной» траектории, а не на полную дальность, поскольку не имеет для таких испытаний средств слежения.

Дональд Трамп президент США «Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этому парню делать больше нечего? Трудно поверить, что Япония и Южная Корея будут терпеть это долго. Возможно, Китай скажет свое слово и навсегда покончит с этим нонсенсом».

По мнению редактора проекта Northeast Asian Military Studies Владимира Хрусталева, наиболее обоснована оценка, что ракета все-таки относится к МБР, т. е. имеет дальность стрельбы более 5500 км. Не следует забывать и о том, что есть разные системы классификации ракет по дальности и при желании такую ракету можно назвать и БРСД, отмечает эксперт. Таким образом, Пхеньян продолжает работы по созданию ракетного арсенала, пригодного для сдерживания США через угрозу ядерного ответа именно по их территории, а не только по Южной Корее и Японии и американским базам в этих странах, и эти работы идут достаточно успешно, полагает Хрусталев.

Вопрос о характеристиках ракеты действительно важен, поскольку мы видим конкурирующие заявления от разных правительств и экспертов, говорит Василий Кашин из НИУ ВШЭ. Министерства обороны США и России склонны преуменьшать масштабы произошедшего. Но в любом случае северокорейцы очень близко подошли к созданию МБР и возможности удара по периферии США, чего президент Дональд Трамп еще в январе 2017 г. пообещал не допустить, продолжает эксперт. По его мнению, в этой ситуации целесообразнее всего заключить сделку, по которой КНДР ясно обязуется не продолжать испытаний МБР, а США смягчают санкции до уровня 2013 г. МБР у Северной Кореи – это не только угроза США, но и возможность распространения таких ракет, ведь у Пхеньяна огромная история сотрудничества в ракетостроении с Ираном и Пакистаном и наличие такой ракеты у КНДР – это одно, а у Ирана – совсем другое, подчеркивает Кашин. Поэтому стимул заключить такую сделку у США есть. Альтернатива, не считая превентивного нападения на Северную Корею, – это продолжить давление на Китай, чтобы он резко усилил свои санкции, но уже ясно, что китайцы ничего такого не сделают, считает эксперт. Поэтому попытки преуменьшить дальность ракеты могут быть направлены на то, чтобы снизить остроту вопроса, заключает он.-