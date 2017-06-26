Катар не будет выполнять ультиматум соседей ради снятия блокады

Катар не пойдет на выполнение требований, даже несмотря на убытки от торговой и транспортной блокады Ashraf Amra / ZUMA / TASS

Требования, выдвинутые арабскими странами Персидского залива для отмены блокады Катара (см. врез), неприемлемы и невыполнимы, заявили в Дохе в пятницу. На выполнение требований отводится 10 дней, но, что произойдет в противном случае, пока не уточняется. Соседи Катара также хотят получить от него некие компенсации, но никаких деталей их выплаты не представили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что требования стран Залива противоречат нормам международного права, а призывы к выводу турецкой военной базы – это неуважение к Турции, которая «не является рядовой страной». Катар ранее заявлял о готовности рассмотреть претензии, если они будут доказуемы и не будут посягать на суверенитет страны. Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в субботу пригрозил Дохе исключением из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и изоляцией.

Чего хотят От Катара, в частности, потребовали разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть телекомпанию «Аль-Джазира» и турецкую военную базу на своей территории, передать соседям подробную информацию о финансировании оппозиции в других странах.

Эти требования – лишь первый этап кампании по смене неудобного и нелояльного Саудовской Аравии и ОАЭ режима в Катаре, убежден человек, близкий к дипломатическим кругам Катара: «Раньше саудовцы вообще считали Катар своей провинцией, ситуация изменилась в 1995 г. после прихода к власти в Дохе нового эмира, который начал проводить амбициозную внешнюю политику. Желание саудитов присоединить Катар никуда не исчезло, но с какой стати мы сейчас будем подчиняться им или ОАЭ?» Катар не пойдет на выполнение требований, даже несмотря на убытки от торговой и транспортной блокады, а вот отношения с Турцией носят стратегический характер и даже сотрудничество с Ираном помехой этому не станет, продолжает собеседник: с Тегераном Доха поддерживает отношения на минимальном уровне, необходимом для нормального сосуществования, хотя и относится к нему настороженно и опасается его вмешательства.

Позиции Катара и Турции в большинстве случаев совпадают, а помимо этого турки уводят у саудитов союзника и ослабляют их экономически, считает Леонид Исаев из НИУ ВШЭ. Требования Эр-Рияда не только невыполнимы, но еще и выдвигаются в ультимативной форме, подчеркивает он: за закрытыми дверями в рамках ССАГПЗ и при посредниках Катар еще мог пойти на уступки, но сейчас саудиты все больше делают из кризиса показательный процесс. 81-летний король Саудовской Аравии стремится, пока жив, укрепить позиции наследного принца, а собрать очки ему намного легче на внешнем поле, а не на внутреннем, уверен эксперт: «Это не просто рокировка, дом саудитов не гомогенен, и баланс сил между кланами уже был нарушен королем, когда он избавился от младшего брата и сделал кронпринцем сына вместо представителя второго по влиятельности клана. Помимо этого король хочет сделать сговорчивыми другие монархии: в последние годы Кувейт, Оман и даже ОАЭ не только не всегда поддерживали саудитов, но и играли против них, например в войне в Йемене». Саудиты считают себя безоговорочным лидером региона, но это не соответствует раскладу сил, продолжает Исаев. Три года назад в ходе дипломатического кризиса между странами Залива Катар быстро пошел на уступки, но тогда потеря «Братьями-мусульманами» (запрещены в России), которых поддерживали и катарцы, и турки, власти в Египте и других странах нанесла Дохе сильный имиджевый удар. За это время катарцы и турки окрепли, а саудовцы, наоборот, ослабли, к тому же другие страны Залива в экономическом плане уже перевешивают саудитов, говорит эксперт. Россия же, по его мнению, будет занимать в этом кризисе отстраненную позицию и поддержит Катар разве что морально.