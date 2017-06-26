Международная жизнь
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Катар не сдается

Катар не будет выполнять ультиматум соседей ради снятия блокады

Этот кризис все больше напоминает показательный процесс, считает эксперт

Требования, выдвинутые арабскими странами Персидского залива для отмены блокады Катара (см. врез), неприемлемы и невыполнимы, заявили в Дохе в пятницу. На выполнение требований отводится 10 дней, но, что произойдет в противном случае, пока не уточняется. Соседи Катара также хотят получить от него некие компенсации, но никаких деталей их выплаты не представили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил, что требования стран Залива противоречат нормам международного права, а призывы к выводу турецкой военной базы – это неуважение к Турции, которая «не является рядовой страной». Катар ранее заявлял о готовности рассмотреть претензии, если они будут доказуемы и не будут посягать на суверенитет страны. Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в субботу пригрозил Дохе исключением из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и изоляцией.

Чего хотят

От Катара, в частности, потребовали разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть телекомпанию «Аль-Джазира» и турецкую военную базу на своей территории, передать соседям подробную информацию о финансировании оппозиции в других странах.

Эти требования – лишь первый этап кампании по смене неудобного и нелояльного Саудовской Аравии и ОАЭ режима в Катаре, убежден человек, близкий к дипломатическим кругам Катара: «Раньше саудовцы вообще считали Катар своей провинцией, ситуация изменилась в 1995 г. после прихода к власти в Дохе нового эмира, который начал проводить амбициозную внешнюю политику. Желание саудитов присоединить Катар никуда не исчезло, но с какой стати мы сейчас будем подчиняться им или ОАЭ?» Катар не пойдет на выполнение требований, даже несмотря на убытки от торговой и транспортной блокады, а вот отношения с Турцией носят стратегический характер и даже сотрудничество с Ираном помехой этому не станет, продолжает собеседник: с Тегераном Доха поддерживает отношения на минимальном уровне, необходимом для нормального сосуществования, хотя и относится к нему настороженно и опасается его вмешательства.

Позиции Катара и Турции в большинстве случаев совпадают, а помимо этого турки уводят у саудитов союзника и ослабляют их экономически, считает Леонид Исаев из НИУ ВШЭ. Требования Эр-Рияда не только невыполнимы, но еще и выдвигаются в ультимативной форме, подчеркивает он: за закрытыми дверями в рамках ССАГПЗ и при посредниках Катар еще мог пойти на уступки, но сейчас саудиты все больше делают из кризиса показательный процесс. 81-летний король Саудовской Аравии стремится, пока жив, укрепить позиции наследного принца, а собрать очки ему намного легче на внешнем поле, а не на внутреннем, уверен эксперт: «Это не просто рокировка, дом саудитов не гомогенен, и баланс сил между кланами уже был нарушен королем, когда он избавился от младшего брата и сделал кронпринцем сына вместо представителя второго по влиятельности клана. Помимо этого король хочет сделать сговорчивыми другие монархии: в последние годы Кувейт, Оман и даже ОАЭ не только не всегда поддерживали саудитов, но и играли против них, например в войне в Йемене». Саудиты считают себя безоговорочным лидером региона, но это не соответствует раскладу сил, продолжает Исаев. Три года назад в ходе дипломатического кризиса между странами Залива Катар быстро пошел на уступки, но тогда потеря «Братьями-мусульманами» (запрещены в России), которых поддерживали и катарцы, и турки, власти в Египте и других странах нанесла Дохе сильный имиджевый удар. За это время катарцы и турки окрепли, а саудовцы, наоборот, ослабли, к тому же другие страны Залива в экономическом плане уже перевешивают саудитов, говорит эксперт. Россия же, по его мнению, будет занимать в этом кризисе отстраненную позицию и поддержит Катар разве что морально.

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