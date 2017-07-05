Международная жизнь

Гамбург встречает саммит G20 протестами

Полиция города усиливает патрули и готовится к погромам
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото