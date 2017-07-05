Гамбург встречает саммит G20 протестами

Axel Heimken / dpa via AP

Участники митингов выступают за справедливый процесс глобализации и повышение экологических стандартов, они высказываются против создания зон свободной торговли с США и Канадой. В числе организаторов есть и природозащитная организация Greenpeace, правозащитники, профсоюзы

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