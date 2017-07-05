Гамбург встречает саммит G20 протестами
Полиция города усиливает патрули и готовится к погромам
Не менее 8000 человек вышли на улицы Гамбурга в знак протеста против политики стран «группы двадцати» 4 июля, сообщает ТАСС. По версии организаторов, в акции приняли участие примерно 25 000 манифестантов
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Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений
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Участники митингов выступают за справедливый процесс глобализации и повышение экологических стандартов, они высказываются против создания зон свободной торговли с США и Канадой. В числе организаторов есть и природозащитная организация Greenpeace, правозащитники, профсоюзы
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Порядок в городе обеспечивают 20 000 полицейских. В Гамбурге организованы временные центры содержания правонарушителей, на которые было потрачено 750 000 евро, пишет ТАСС
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Акция протеста 1000 Gestalten прошла в Гамбурге 5 июля. В перформансе приняли участие сотни людей. Разукрашенные, как глиняные фигуры, протестующие медленно и бесшумно двигались по улицам Гамбурга
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В ночь на среду, 5 июля, сотрудникам полиции пришлось применить водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов
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