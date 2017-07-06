Что будут обсуждать на саммите лидеры «большой двадцатки»

Хозяину саммита Ангеле Меркель придется искать баланс между желанием защитить свободу в бизнесе и политике и изоляционистским подходом Дональда Трампа Matthias Schrader / AP

Лидеры ведущих стран мира в четверг съезжаются в Гамбург на саммит «большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля. Накануне представители России активнее всего говорили о первой встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на полях саммита. Темы же для совместного обсуждения с руководителями стран G20 назывались традиционные. Это борьба с терроризмом, климат, энергетика, глобальный экономический рост и торговля, а также цифровая экономика, сообщила 3 июля пресс-служба Кремля. Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил: Путин, «на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями» по теме борьбы с терроризмом, передал ТАСС.

Доминирующими темами будут торговля, изменение климата и ракетная и ядерная программа Северной Кореи, отмечают аналитики Citi в превью к саммиту; также будут обсуждаться миграция, борьба с терроризмом, развитие Африки, сотрудничество в области здравоохранения, занятости, миграции, а также вопросы цифровой экономики. «Непредсказуемый президент США со склонностью к протекционизму, лидер России, находящейся под международными санкциями, и председатель КНР, пытающийся играть более значимую роль на мировой арене, – вот лишь несколько факторов, которые могут спровоцировать напряженность, – пишет Bloomberg. – Серьезные столкновения возможны по основным вопросам повестки, которые продвигает хозяйка саммита Германия, – свободной торговле, изменению климата и миграции».

По вопросам климата и международной торговли возможна кооперация Германии и других европейских стран с Китаем, считают наблюдатели. Проблема же КНДР может вызвать споры и противостояние не только в политическом, но и в экономическом плане – США грозят сворачиванием торговли со странами, продолжающими вести бизнес с Северной Кореей. В вопросе изменения климата канцлер Германии Ангела Меркель планирует вести тонкую игру, сообщает Blooomberg, – чтобы, с одной стороны, противопоставить сторонников реализации Парижского соглашения по климату Дональду Трампу, которые вывел из него США, а с другой – не слишком провоцировать американского президента.

Германия и другие европейские страны теперь видят США как менее надежного партнера в международных делах: такое мнение разделяют и лидеры, и жители этих стран, свидетельствует проведенный весной опрос Pew Research (см. график).

Мировая торговля

Трамп неоднократно заявлял, что США проигрывают в сложившейся системе международной торговли. Во время предвыборной кампании и в начале президентского срока он обрушивался с критикой на Китай, обвиняя его в том, что дефицит баланса США в торговле с Китаем превысил $300 млрд. После встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле показалось, что отношения между странами могут наладиться, но затем представители президентской администрации снова стали критиковать Китай. Трамп также ругал Германию и другие страны, с которыми США имеют торговый дефицит, называя их «очень плохими».

В преддверии саммита Меркель старалась убедить руководителей разных стран, от азиатских до латиноамериканских, выступить единым фронтом в защиту свободной торговли, пишет Bloomberg. И союзников у нее немало. Бразилия, пережившая двухлетнюю рецессию из-за интервенционистской политики прежнего руководства, – лучший пример провальной политики протекционизма, заявляют нынешние руководители страны. Президент Бразилии Мишел Темер хочет, чтобы в итоговом коммюнике подчеркивалась важность соблюдения правил международной торговли и особо выделялась роль в этом ВТО, указывает Bloomberg. Аргентина, вернувшаяся в 2016 г. на международные рынки капитала после 15-летнего отсутствия, старается налаживать и развивать торговые связи со всеми, с кем возможно.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Си Цзиньпин активно выступил в защиту глобализации, от которой Китай сильно выиграл. «После выборов Трампа и Brexit Китай и Германия нужны друг другу, чтобы защитить глобализацию», – говорит Дин Чунь, эксперт по Европе в шанхайском Fudan University (цитата по Financial Times).

Протекционизм сегодня становится нормой, говорится в статье Путина, опубликованной 6 июля в немецкой Handelsblatt. «Односторонние, политически мотивированные ограничения в торговле и инвестициях, а также в передаче технологий, – ни что иное, как скрытый протекционизм, – считает российский президент. – Мы уверены, что эти санкции не только обречены провалиться, но и противоречат исповедуемым «двадцаткой» принципам сотрудничества в интересах всех стран».

«Я уверен, что лишь открытая торговля, основанная на общих нормах и стандартах, может стимулировать мировой экономический рост и постепенное улучшение в межгосударственных отношениях», – говорится в статье. Правда, через год после первого саммита G20 в ноябре 2008 г., на котором лидеры договорились о совместной борьбе с мировым кризисом, в том числе согласившись не вводить барьеры для торговли и инвестиций, Россия, по подсчетам Global Trade Alert (GTA), стала главным протекционистом в мире, введя 37 ограничений. А в 2015 г. GTA констатировала, что за период после кризиса чаще всего свои рынки от стран БРИКС защищали они сами. В мире же Россия занимал 3-е место по числу принятых протекционистских мер (446) после Индии (452) и 28 стран ЕС (604 в совокупности).

Климат

Меркель 29 июня подтвердила приверженность Германии принципам Парижского соглашения по климату и свободной торговли, «предвидя сложные переговоры [на саммите], где она будет пытаться найти общий подход с администрацией США, хотя она сейчас рассматривает США и Великобританию как менее надежных партнеров, чем раньше», указывают аналитики Citi. Возможно совместное заявление по этим вопросам группы стран, что «потенциально выявит степень изолированности США», считают они.

Меркель старается объединить лидеров стран «двадцатки» вокруг целей в борьбе с загрязнением окружающей среды, однако, насколько возможно, не упоминать об изменении климата как таковом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект коммюнике, распространенный среди членов делегаций. В одном параграфе упоминается решение США выйти из Парижского соглашения, но в остальном предлагается налаживать сотрудничество по менее спорным вопросам таким как инновации, устойчивый рост и конкурентоспособность. «Цель – сдержать Трампа и не спровоцировать его. Подобная формулировка покажет его изоляцию в вопросе об изменении климата, но позволит сохранить капельку достоинства», – говорит Ник Мэйби, руководитель исследовательской группы E3G, ранее консультировавший правительство Великобритании по вопросам защиты окружающей среды.

Путин о цифровой экономике «Безопасность информационных и телекоммуникационных технологий – новый вопрос в повестке дня G20, – говорится в статье Владимира Путина в Handelsblatt. – Россия неуклонно выступает за свободный доступ к коммуникационным технологиям, включая интернет. Мы считаем очень важным защищать права человека в информационном пространстве. В то же время свобода в цифровой сфере, как и в любой другой, ни в коем случае не должна превращаться во вседозволенность и безнаказанность. Это приводит к разгулу киберпреступников, группировок хакеров и всех тех, кто посягает на неприкосновенность частной жизни людей и суверенитет государств, используя самые передовые технологии». На Петербургском экономическом форуме в начале июня вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что Путин «полностью заболел <…> цифровой экономикой».

Один из главных защитников Парижского соглашения – французский президент Эмманюэль Макрон. После выхода из него США Франции нужно превысить цели по сокращению выбросов парниковых газов, заявлял он. В четверг министр энергетики Франции Николя Юло представил план, по которому страна намерена к 2040 г. прекратить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Правительство предложит налоговые льготы тем, кто заменит дизельные автомобили возрастом более 20 лет и бензиновые, выпущенные до 2001 г. Оно также хочет к 2022 г. прекратить добычу нефти и газа на территории Франции и вывести из эксплуатации работающие на угле электростанции.

Трамп, между тем, отменил ряд экологических требований, введенных предыдущей администрацией, и инициировал меры по увеличению угледобычи.

Гамбург встречает саммит G20 протестами

Markus Scholz / dpa via AP Не менее 8000 человек вышли на улицы Гамбурга в знак протеста против политики стран «группы двадцати» 4 июля, сообщает ТАСС. По версии организаторов, в акции приняли участие примерно 25 000 манифестантов

1/6 Axel Heimken / dpa via AP Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений 2/6 Axel Heimken / dpa via AP Участники митингов выступают за справедливый процесс глобализации и повышение экологических стандартов, они высказываются против создания зон свободной торговли с США и Канадой. В числе организаторов есть и природозащитная организация Greenpeace, правозащитники, профсоюзы 3/6 Daniel Reinhardt / dpa via AP Порядок в городе обеспечивают 20 000 полицейских. В Гамбурге организованы временные центры содержания правонарушителей, на которые было потрачено 750 000 евро, пишет ТАСС 4/6 Hannibal Hanschke / REUTERS Акция протеста 1000 Gestalten прошла в Гамбурге 5 июля. В перформансе приняли участие сотни людей. Разукрашенные, как глиняные фигуры, протестующие медленно и бесшумно двигались по улицам Гамбурга 5/6 Hannibal Hanschke / REUTERS В ночь на среду, 5 июля, сотрудникам полиции пришлось применить водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов 6/6

КНДР

Участившиеся запуски баллистических ракет Северной Кореей привели к росту напряженности в отношениях крупнейших стран. Испытание 4 июля ракеты, которую США считают межконтинентальной баллистической, а Россия называет ракетой средней дальности, заставило Белый дом не исключить применения к КНДР силы и ужесточения санкций. Заместитель же постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ответ на это заявил: «Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена».

Трамп в апреле предложил Си Цизиньпину отказаться от ряда требований в области торговли в обмен на помощь Пекина в сдерживании КНДР. Хотя с тех пор Китай несколько ограничил торговлю с Северной Кореей, подобные меры считают в Вашингтоне недостаточными. Напряженность может вылиться в ухудшение опять-таки деловых отношений. Отсутствие прогресса в этом вопросе стало еще одним свидетельством возможного охлаждения в отношениях между США и Китаем, указывают аналитики Citi, перечисляя в качестве доказательства следующие события: США ввели связанные с КНДР санкции против китайского банка; ужесточение риторики американских официальных лиц в отношении Китая, в то время как Белый дом готовит доклад о негативном влиянии импорта стали на национальную безопасность; запрос Вашингтона в Сеул и Токио о возможности решения проблем в торговле, созданных третьими странами (например, Китаем); рост напряженности в Южно-Китайском море.

КНДР ведет себя «очень, очень опасным образом» и с этим пора что-то делать, заявил Трамп в четверг. Днем ранее он написал в Twitter: «Торговля между Китаем и Северной Кореей выросла почти на 40% в первом квартале. Хватит Китаю с нами работать – но мы должны были предоставить ему возможность!» Также в среду представитель США в ООН Никки Хейли заявила: «Есть страны, которые разрешают, даже поощряют торговлю с Северной Кореей в нарушение резолюции Совета безопасности ООН. Эти страны также хотят продолжать торговать с США. Этого не будет».

Хотя Китай – крупнейший деловой партнер КНДР (торговый оборот между ними, по данным Bloomberg, в 2016 г. составил $6,1 млрд из совокупного торгового оборота КНДР в $6,6 млрд), дела с ней ведут также Индия, Филиппины, Россия. Торговый оборот Северной Кореи с этими странами составил $145 млн, $89 млн и $84 млн соответственно.

«Мы обратим внимание на каждую страну, которая решает вести бизнес с этим преступным режимом», – заявила Хейли.