ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Apple напечатала зеленые бумаги

Apple разместила зеленые облигации на $1 млрд

Корпорация потратит деньги на снижение воздействия своих производств на экологию

Корпорация Apple выручила $1 млрд от продажи так называемых зеленых облигаций, деньги пойдут на финансирование экологических программ. Срок погашения облигаций – 10 лет, инвесторы получают 3%-ные купоны, доходность которых на 82 б. п. превышает доходность государственных облигаций США.

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