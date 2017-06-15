Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Apple напечатала зеленые бумаги
Apple разместила зеленые облигации на $1 млрд
Корпорация потратит деньги на снижение воздействия своих производств на экологию
- Джо Реннисон,
- Тим Брэдшо
- / Financial Times
Спрос на зеленые бонды Apple оказался высок
Rick Rycroft / AP
Корпорация Apple выручила $1 млрд от продажи так называемых зеленых облигаций, деньги пойдут на финансирование экологических программ. Срок погашения облигаций – 10 лет, инвесторы получают 3%-ные купоны, доходность которых на 82 б. п. превышает доходность государственных облигаций США.
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