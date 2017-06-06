Угольные скрепы Дональда Трампа
- Николай Эппле
- / Ведомости
Объявление Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату – хоть и обещанный, но резкий шаг. Очень любопытно будет наблюдать за последствиями, ведь речь идет об отказе участвовать в формировании стандартов нового глобального рынка.
Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 г., было быстро ратифицировано США и Китаем – главными поставщиками выбросов парниковых газов. Это выгодно отличало соглашение от предшественника – Киотского протокола, который делал ставку на торговлю квотами выбросов (не очень эффективно). Парижские договоренности уже основываются на успешном развитии многих зеленых технологий и огромных инвестициях в новые чистые бизнесы в разных странах. Речь идет о создании нового рынка с новыми стандартами.
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