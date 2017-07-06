Переговоры по перемирию в Сирии буксуют

Позиция Турции, по словам собеседника «Ведомостей», вызвана в том числе разногласиями вокруг зоны деэскалации в провинции Идлиб на сирийско-турецкой границе AP

Турция заблокировала в среду на переговорах в Астане принятие документа о реализации плана создания в Сирии зон деэскалации, заявил агентству Reuters руководитель официальной сирийской правительственной делегации Башар аль-Джафари. Поэтому на завершившемся в столице Казахстана очередном раунде переговоров стороны достигли, по оценке аль-Джафари, «очень скромных» результатов. Россия, Турция и Иран, которые являются гарантами мирного процесса, объявили, что следующий раунд переговоров состоится в конце августа, кроме того, ими сформирована рабочая группа для завершения оформления соглашения по созданию зон деэскалации в Сирии.

Создание зон деэскалации – основной результат переговорного процесса в Астане под эгидой России, Турции и Ирана, направленного на достижение перемирия между правительственными войсками и силами оппозиции, не относящейся к террористическим группировкам. По словам человека, близкого к российской делегации, ранее не исключалось, что в ходе прошедшего раунда удастся определить границы таких зон. Позиция Турции, по словам собеседника «Ведомостей», вызвана разногласиями вокруг зоны деэскалации в провинции Идлиб на сирийско-турецкой границе, а также нежеланием турецкой стороны считать курдские отряды YPG в анклаве Африн нетеррористической структурой. Африн расположен рядом с Идлибом и отделен от основной территории, подконтрольной сирийским курдам, полосой, находящейся под контролем турецких военных и союзных им группировок. Курдские отряды на основной территории находятся под защитой США, но в последнее время возобновились стычки между курдами Африна и турецкими и протурецкими силами. Эти вопросы будут прорабатываться до нового раунда переговоров на разных уровнях, говорит собеседник.

Российский представитель на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил после них, что ситуация в зонах деэскалации будет контролироваться военной полицией Вооруженных сил России, оснащенной легким оружием. «Хотел бы особо подчеркнуть, что это небоевые подразделения регулярной армии, это небоевые подразделения полиции с конкретными небоевыми задачами», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам человека, близкого к Минобороны, в случае необходимости – например, при возникновении непосредственной угрозы – военной полиции поможет переброшенная в Сирию батальонная тактическая группа (усиленный батальон) Вооруженных сил России.-