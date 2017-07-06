От редакции: Сидячая работа
- Мария Железнова
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Большие ожидания в условиях ограниченных возможностей – в таких обстоятельствах на полях саммита G20 в Гамбурге пройдет первая личная встреча президентов России и США. Кризис в отношениях двух стран зашел так далеко, что эксперты считают достижением уже сам факт переговоров.
Обе стороны признают проблематичность сложившихся отношений: в интерпретации министра Сергея Лаврова это «ненормальность», по госсекретарю Рексу Тиллерсону – они и вовсе «в канализационной трубе». В преддверии встречи дискомфорт только усилился. В середине июня сенат одобрил (палата представителей – пока нет) законопроект об ужесточении финансовых санкций против России, почти одновременно администрация дополнила и список россиян, подпадающих под персональные санкции; тогда же сорвался визит заместителя госсекретаря Тома Шеннона в Петербург, где он должен был обсудить с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым возвращение России двух ее дипломатических загородных резиденций. Представители российского МИДа в ответ грозили скорым исчерпанием терпения.
В результате обе стороны небывало долго тянули как с объявлением о самом факте встречи президентов, так и с определением ее формата. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в итоге рассказал, что планируется «полноценная сидячая встреча» (цитата по ТАСС). Это несомненное достижение.
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