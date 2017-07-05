В США опасаются, что Путин готов к встрече лучше Трампа

Что известно и чего ждут от первой встречи президентов России и США

Встреча Трампа с Путиным вызывает беспокойство среди опытных американских дипломатов и аналитиков Евгений Разумный / Ведомости

На полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля президент России Владимир Путин впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности предстоящего личного контакта. По словам Пескова, беседа пройдет в формате отдельных переговоров, а не «на ногах» в кулуарах форума.

«Это планируется как полноценная "сидячая" встреча», - пояснил Песков (цитата по ТАСС). В Кремле подчеркивают, что это первое знакомство двух президентов, до этого лидеры стран общались лишь по телефону.

Песков также рассказал о темах, которые планируется обсудить. Он сказал, что Путин вряд ли сможет подробно поговорить о ситуации на юго-востоке Украины в связи с ограниченностью времени проведения беседы. Пресс-секретарь отметил, что «хоть встреча и будет полноформатной, в силу того, что она проходит на полях саммита, она будет достаточно ограничена по времени». По словам Пескова, Путин поднимет и вопрос о взаимодействии в Сирии и урегулировании конфликта.

Белый дом подтвердил, что встреча будет назначена на 7 июля, пройдет во второй половине дня и будет полноценной. Ожидается, что переговоры продлятся 30 минут.

Газета The Guardian писала, что именно Трамп настаивал на полноформатной встрече, что вызвало недовольство его администрации. По данным газеты, некоторые чиновники администрации считают, что встреча должна быть «короткой, неформальной и на полях», учитывая расследования связей с Россией Трампа и его команды, а также «продолжающееся российское вторжение на Украину».

Что пишут о предстоящей встрече зарубежные СМИ

Переговоры Трампа с Путиным вызывают беспокойство среди американских дипломатов и аналитиков, пишет Bloomberg. Издание подчеркивает «шпионское прошлое» Путина, его богатый политический опыт и, напротив, недолгую работу Трампа в государственных структурах.

Bloomberg пишет, что Путин показал себя умелым тактиком, который тщательно готовится к переговорам, а Трамп, как известно, избегает подготовки и вместо этого полагается на свою способность читать собеседника. «Путин профессионально обучен тому, как манипулировать людьми», - говорит Уильям Бернс, бывший посол США в России. «Он будет хорошо подготовлен, и важно, чтобы мы тоже это сделали», - сказал Бернс.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов говорит, что российская сторона не ждет многого от встречи с Трампом, но она должна состояться. «Всё, кроме полного фиаско, будет засчитано как успех, так как российской стороне важно показать своему электорату и остальному миру, что мы дошли до переломного момента, мы достигли дна» и можем двинуться назад, к «более стабильным» отношениям, сказал Кортунов.

«Можете быть уверены, что Кремль заранее подготовился к этой встрече: он провел полный анализ и составил досье на Трампа, а также наметил цели, которых хочет достичь», - приводит The Guardian слова Хизер Конли из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Член Российского совета по международным делам Максим Сучков заявлял, что МИД еще в марте пригласил экспертов для «мозгового штурма», чтобы собрать идеи насчет того, что должна Москва предложить Вашингтону и о чем попросить.

Журналист The Guardian Джулиан Борджер считает, что у Путина есть важное преимущество: он имеет неограниченный контроль над курсом России во внешней политике и сфере национальной безопасности, а контроль Трампа над политикой США ограничен.

Борджер напоминает, что советник Трампа по нацбезопасности Макмастер сказал журналистам, что на встрече «не будет конкретной повестки дня» и «речь пойдет о чем угодно, о чем захочет поговорить президент».

Автор немецкой газеты Die Welt Юлия Смирнова пишет, что в то время как русские надеются на развитие двусторонних отношений в позитивном ключе, у Трампа из-за следствия о связях его предвыборного штаба с Москвой связаны руки. «Дома будут следить за каждым его жестом в Гамбурге», - говорится в газете.

Журналисты The Times также отмечают, что встреча представляет собой большую проблему для Белого дома. Расследования по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы и контактов штаба Трампа означают, что любое предложение уступок, например по санкциям в связи с событиями на Украине, будет использовано оппонентами Трампа.

Die Welt напоминает слова Сергея Рогова, научного руководителя Института США и Канады на международном форуме «Примаковские чтения»: «Стакан российско-американских отношений наполовину пуст и может опустеть еще больше в ближайшее время». Такую пессимистическую позицию разделяют и многие другие. Советник президента Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков отметил на том же форуме, что «две крупнейшие ядерные державы» так и не приступили к «нормальной совместной работе» по преодолению серьезных кризисов в отношениях.

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