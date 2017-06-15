Путин: в России не считают Америку врагом Elaine Thompson / AP

Ухудшение отношений США и России и русофобия в Америке - это результат обострения внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Путину напомнили, что в США спецслужбы расследуют вмешательство России в президентские выборы и что недавно в конгрессе давал показания экс-директор ФБР Джеймс Коми. Президент ответил, что доказательств такого вмешательства никто не представил. США, по его словам, постоянно влияют на Россию через неправительственные организации. Он предложил ткнуть пальцем в любое место на глобусе и выразил уверенность, что там будут интересы США и, следовательно, вмешательство со стороны Вашингтона.

Самого Коми Путин сравнил с контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который скачал документы о секретных программах электронной слежки за гражданами США и других стран, выдал их СМИ и сбежал из страны. Он напомнил, что Коми на слушаниях заявил, что записал разговор с президентом Дональдом Трампом, верховным главнокомандующим, затем через своего друга слил содержание этой беседы в СМИ. По его словам, со стороны руководителя спецслужбы это звучит и выглядит очень странно. «Чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? - не понимает Путин. - Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию». Если в связи с этим Коми будут преследовать, Россия готова предоставить ему политическое убежище, иронически проинформировал он.

Среди тех, кто задал ему вопросы о двусторонних отношениях, был пророссийски настроенный житель Аризоны, а главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков заявил, что увеличивается «глобальный» запрос на кардинальное улучшение этих отношений.

По словам Путина, Россия заинтересована в нормализации отношений с США, в этом заинтересованы многие россияне. Также он считает, что в этом заинтересованы и в США, хотя «истерия в СМИ наверняка влияет на настроения». С обострением внутриполитического конфликта в Америке руководство России ничего сделать не может, но надеется, что он будет исчерпан.

По словам президента, есть множество проблем, которые двум странам необходимо решать сообща, в том числе проблему бедности как одного из источников радикализма и терроризма, урегулирование сирийского конфликта, урегулирование кризиса на востоке Украины, нераспространение ядерного оружия, проблема КНДР. Он напомнил, что Москва и Вашингтон дважды в истории объединяли усилия, в особо трудных ситуациях, в мировых войнах.

Американец из Аризоны просил совета, как ему убедиться, что Россия - не враг США. Путин сослался на результаты недавних социологических опросов, которые показывают, что в США у России много друзей. Также президент знает настроения россиян и что в стране Америку врагом не считают. Каких-либо советов американцу он не дал.

В США расследование возможных попыток Москвы вмешаться в предвыборную кампанию, в том числе через хакерские атаки на американские серверы и через контакты с окружением Дональда Трампа, ведут два профильных комитета обеих палат конгресса и ФБР. Недавно американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который курирует расследование ФБР, начал проверять, не пытался ли президент Дональд Трамп воспрепятствовать этому расследованию. Такое обвинение может стать основанием для импичмента. Представители России неоднократно отрицали вмешательство в ход президентских выборов в США, но спецслужбы и политики в США уже убеждены, что это вмешательство имело место.

Коми подтвердил, что устроил утечку информации о беседах с Трампом в СМИ, чтобы добиться продолжения «российского расследования» после своей отставки. Разговоры с президентом он записывал, заподозрив, что тот впоследствии может публично лгать о том, что говорилось на этих встречах. Также экс-директор ФБР заявил, что за четыре месяца общался с президентом Трампом девять раз – трижды один на один и шесть раз по телефону, тогда как с Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим он встречался не более двух раз.

Сноудена Путин предателем не считает, поскольку тот, по его словам, не делал ничего, что бы навредило американским спецслужбам, и действовал открыто. Однако президент считает, что человеку, который работает на спецслужбы и недоволен их работой, правильней увольняться.

Трамп отрицает неподобающие российские контакты своего штаба и окружения. Он неоднократно заявлял, что эти обвинения выдвигают демократы, чтобы оправдаться за проигрыш своего кандидата на выборах, что это мешает работать его администрации, и даже предположил, что в России хихикают в рукав, глядя на этот разлад.