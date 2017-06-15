Путин: Не было бы Крыма, на Западе придумали бы что-то еще

«Забайкальский край? Странно», - отвечает Путин. Деньги после пожаров-2015 были полностью выделены, порядка 300 млн рублей, вспоминает Путин. Просит губернатора и прокуратуру разобраться. «Но в любом случае вашу проблему решим», - обещает президент.

Включение из колл-центра. Забайкальский край. «Сгорело село. У меня маленький ребенок. Нам предоставили непригодное жилье. Помогите получить нормальное».

Вопрос от Сергея Королева, главы Национального овощного союза (справа)

Путин: главное, чтобы наши производители нарастили производство, особенно овощей, чтобы закрыть потребление. Правительство продлило контрсанкции до 31 декабря, «будем смотреть, как дальше сложатся отношения со странами, которые вводят ограничения».

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Снова санкции. Вопрос от агробизнеса: Сергей Королев, глава Национального овощного союза. «Растем по 20-30% в год» - говорит он Путину. Будем ли мы продлевать антисанкции? Будет ли помощь после них?

Путин говорит, что для него важны все вопросы - это помогает понять реальные проблемы страны.

«Нужно стремится к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», - резюмирует Путин.

Путин: Те, что ввели санкции, потеряли больше, чем Россия. Но есть и плюсы: мы включили мозги. Растут авиастроение, фармацевтика, радиоэлектроника, тяжмаш, перечисляет Путин - не говоря уже о сельском хозяйстве. «Вот вам результат!»

Третий вопрос: готова ли Россия жить под санкциями десятилетия? Путин: Россия всегда жила под санкциями, как только начинала вставать с колен. «Не было бы Крыма - придумали бы что-то еще для сдерживания России».

На выравнивание зарплат в регионах запланировано 40 млрд руб. плюс 10 млрд руб., напоминает Путин.

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Вопрос, доволен ли Путин новыми губернаторами, в частности - в Севастополе и Тульской обл.? Путин отвечает: справляется ли губернатор - это вопрос к гражданам, «избиратели посчитали, что они справляются».

«Поразбираемся с вашим конкретным случаем», - обещает президент учительнице.