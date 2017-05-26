Наводнения на юге России
В Ставрополье и Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации
Поселения шести районов Ставрополья и город Невинномысск пострадали из-за паводка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону
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Сильные дожди шли на Ставрополье несколько дней. На фото дом в частном секторе села Левокумка
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По данным синоптиков, в Минераловодском городском округе выпало 3 нормы осадков за месяц
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По данным на 22:00 мск 25 мая, в Ставропольском крае подтоплены более 1000 домовладений. Более 3600 человек эвакуированы, сообщает «Интерфакс»
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Согласно проекту краевого закона, предусматривается увеличение выплаты пострадавшим гражданам с 1000 до 10 000 рублей. Тем, кто лишился части имущества, - с 20 000 до 50 000 рублей, тем, кто полностью утратил его - с 50 000 до 100 000 рублей. Власти Ставрополья обещают увеличить размеры компенсационных выплат для пострадавших
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24 мая на территории Ставропольского края был введен режим ЧС
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Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что дома, пострадавшие от паводка в Ставропольском крае, будут обследованы мобильным диагностическим комплексом «Струна» для определения их устойчивости и возможности дальнейшего проживания. «Мы посмотрели с воздуха обстановку пострадавших населенных пунктов. Вода начала уходить. И уже в ближайшее время к работе приступят оценочные комиссии», - сообщил министр 26 мая
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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории четырех районов Адыгеи в пятницу в связи с осложнившейся паводковой обстановкой, информация об этом опубликована на сайте органов исполнительной власти республики
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По состоянию на 6.00 26 мая в республике подтоплены 225 подворий, 13 жилых домов, трансформаторная подстанция, водозаборная скважина, разрушено два пешеходных моста. Накануне из-за ливневых дождей и подъема уровня воды в реке Фарс ситуация осложнилась и произошел прорыв защитной дамбы в ауле Хакуринохабль
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