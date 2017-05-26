Наводнения на юге России

Михаил Почуев/ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что дома, пострадавшие от паводка в Ставропольском крае, будут обследованы мобильным диагностическим комплексом «Струна» для определения их устойчивости и возможности дальнейшего проживания. «Мы посмотрели с воздуха обстановку пострадавших населенных пунктов. Вода начала уходить. И уже в ближайшее время к работе приступят оценочные комиссии», - сообщил министр 26 мая

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