Безопасность и право

Наводнения на юге России

В Ставрополье и Адыгее введен режим чрезвычайной ситуации
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