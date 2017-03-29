Путин прогулялся по Арктике

Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад

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