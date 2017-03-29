Путин прогулялся по Арктике
Президент России посетил Землю Франца-Иосифа и опробовал ледоруб на леднике
29 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры (Земля Франца-Иосифа)
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Сергей Донской, министр природных ресурсов, показал результаты работы по очистке Арктики. С шести островов архипелага вывезут более 42 000 т мусора, в основном металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, сообщает «Интерфакс»
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Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад
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Путин опробовал ледоруб - несколькими ударами высек несколько осколков льда и передал их ученым
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В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны России Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Арктические условия вынудили участников поездки надеть специальную одежду, на них были пуховики красного цвета
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На программу по очистке Арктики было выделено 2,5 млрд руб., сказал Сергей Донской
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Несмотря на минус 27 градусов и сильный ветер, президент поднялся на специальную смотровую площадку. Оттуда он осмотрел чистую зону Северного Ледовитого океана, покрытого льдом, которая еще недавно была захламлена мусором
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Семь лет назад Путин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. В результате этого были организованы несколько исследовательских экспедиций и прошла уборка территории
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