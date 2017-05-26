Песков: Проверку Учителя по запросу Поклонской нельзя считать давлением

Давление со стороны государства на работников творческой сферы недопустимо, однако проверка их деятельности налоговыми органами в общем случае нельзя считать давлением, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается информации о налоговой проверке компании [режиссера Алексея] Учителя, то, безусловно, оказывать давление на творчество абсолютно недопустимо», - сказал Песков журналистам, напомнив, что так же считает президент.

«Контрольные органы, налоговые органы выполняют свою работу, и в каждом конкретном случае нужно смотреть, насколько проверка обоснована, но вообще проверка не является чем-то страшным или методом давления, и вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться», - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что в случае с инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской проверкой кинокомпании Учителя есть давление на творческий процесс, Песков заявил: «Я не знаю, есть ли основание так говорить, потому что если проверка осуществляется в строгом соответствии с законом, без каких-либо нарушений норм и правил, предусмотренных на этот счет, то вряд ли это можно расценивать как какое-то давление».

В четверг стало известно о проверках полицией кинокомпании режиссера Алексея Учителя в связи с запросом бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Претензии Поклонской к деятельности Учителя были связаны с еще не вышедшим на экраны фильмом «Матильда» о романе будущего императора Николая с балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Также она отправляла запросы по поводу бюджетных средств, выделенных на производство кинокартины.