Медведев осадил критиков «Матильды», не назвав самого фильма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня заявил о недопустимости преследования произведений искусства, которые еще никто не смотрел. Под это определение подпадает фильм Алексея Учителя «Матильда», однако премьер не произнес этого названия.

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», – сказал Медведев во вторник на пленарном заседании форума «Культура – национальный приоритет».

Премьер указал, что «культура и искусство – это синонимы разнообразия, нашей внутренней свободы», призвал к большей терпимости и напомнил, что задача государства – «обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами».

«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», – отметил Медведев.

Нападкам еще до появления на экранах подвергся фильм Алексея Учителя «Матильда». Бывший генпрокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих, а сам фильм – «антиисторическая подделка», направленная «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых – царем страстотерпцем Николаем II и его семьей». Алексей Учитель еще в прошлом году заявил, что прокуратура уже проверяла фильм и не нашла в нем никаких нарушений.

Фильм «Матильда» посвящен взаимоотношениям наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. В фильме сыграли Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский и др. В российский и зарубежный прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября.