Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»

Президент Владимир Путин в беседе с актером Евгением Мироновым высказался об инициаторах проведения обыска у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, приводит «Коммерсантъ» подробности. «Да дураки», - заявил Путин в ответ на вопрос Миронова о том, зачем эти обыски были необходимы. Путин также рассказал, что узнал об следственных мероприятиях в день их проведения.

Миронов попросил президента об объективном расследовании, «без экстраординарных методов». Ранее в ходе вручения церемонии госнаград актер передал президенту папку с письмом, касающимся ситуации вокруг «Гоголь-центра».

Министр культуры в беседе с журналистом не стал подробно комментировать ситуацию, ограничившись лишь фразой, «на самом деле все гораздо сложнее».

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обладают «информацией о какой-то бесцеремонности и о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены» в ходе следственных действий.

23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011–2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по ст. 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.