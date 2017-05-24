В Кремле не знают о «бесцеремонности» в ходе следственных действий в отношении Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о каких-либо нарушениях в ходе обысков и других следственных действий в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле расценивают бесцеремонность обысков у режиссера.

«Мы не обладаем информацией о какой-то бесцеремонности и о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены», – заявил Песков. Он не стал комментировать действия следственных органов, однако напомнил, что «кого-то в чем-то обвинить может только суд».

Песков также заявил, что не знает, поступило ли в администрацию президента письмо гендиректора Большого театра Владимира Урина. Сам Урин рассказывал, что направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие со следственными действиями в отношении Серебренникова. «Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», – говорил он.