Кто пришел поддержать «Гоголь-центр»
Актеры надеются, что спектакли в центре не отменят
Во вторник 23 мая в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г. Многие актеры и деятели культуры пришли поддержать центр и выразили надежду на справедливое расследование дела
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Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов и другие именитые актеры подписали письмо в поддержку худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, заявила журналистам актриса Чулпан Хаматова
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Коллеги и друзья Кирилла Серебренникова надеются, что следствие будет проходить объективно и справедливо, сообщает ТАСС
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Труппа театра не стала отменять показ спектакля из-за следственных действий в «Гоголь-центре»
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Кинорежиссер Федор Бондарчук приехал к центру прямо со съемок в пляжной обуви
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Анатолий Белый также пришел поддержать худрука "Гоголь-центра"
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У здания "Гоголь-центра" была и актриса Виктория Толстоганова
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Лев Рубинштейн около театра, который возглавляет Кирилл Серебренников
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Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
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Оппозиционер Илья Яшин
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Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео) у театра «Гоголь-центр», где проходят обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г.
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Актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин и православный активист Дмитрий Цорионов
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Позже во вторник к зданию театра подъехала милиция
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Следователи приступили к допросу художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и как минимум ещё трех человек по делу о хищении средств, сообщает «Интерфакс»
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Как отметил источник "РИА Новости" в правоохранительных органах Москвы, статус Серебренникова по уголовному делу станет понятен после допроса
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