Кто пришел поддержать «Гоголь-центр»

Максим Стулов / Ведомости

Во вторник 23 мая в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г. Многие актеры и деятели культуры пришли поддержать центр и выразили надежду на справедливое расследование дела

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