Арестован бывший руководитель одного из резидентов «Гоголь-центра»

Экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны по делу о хищениях бюджетных средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя московского управления Следственного комитете Юлию Иванову. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающее наказание до.10 лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, неустановленные лица из руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 гг. похитили 200 млн руб. бюджетных средств, выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Накануне в рамках дела следователи провели серию обысков, в том числе в самом «Гоголь-центре» и дома у основателя «Седьмой студии» художественного руководителя центра Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

Театральная группа «Седьмая студия» была создана на базе курса, набранного Серебрянниковым в Школе-студии МХАТ. С 2012 г. является резидентом «Гоголь-центра». Группа была создана для реализации проекта «Платформа», заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений - театр, музыка, танец и визуальное искусство, отмечает ТАСС. Предполагалось, что будут выделены субсидии из федерального бюджета. Проект предусматривал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год и формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства.