Безопасность и право

Обыски в «Гоголь-центре»

Следственные действия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году
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