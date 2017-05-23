Обыски в «Гоголь-центре»
Следственные действия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
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Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
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Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
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Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
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Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
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