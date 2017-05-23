Обыски в «Гоголь-центре»

М. Стулов / Ведомости

Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»

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