В деле «Гоголь-центра» нет политики, уверяют чиновники

Оно может привести к политизации тех, кто политикой не интересовался, возражает эксперт

Ни политики, ни творчества – ничего там нет, сказал Песков Максим Стулов / Ведомости

В «Гоголь-центре» и в квартире его худрука Кирилла Серебренникова во вторник прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011–2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по статье 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

После обыска режиссера доставили в СКР. «Интерфакс» также сообщил об обыске и допросе экс-руководителя департамента Министерства культуры, директора Российского молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию: «Ни политики, ни творчества – ничего там нет». Человек, близкий к кремлевской администрации, тоже уверен, что у этого дела нет политических причин. Тем не менее коллеги Серебренникова собрались днем возле театра, где актриса Чулпан Хаматова зачитала коллективное письмо в поддержку режиссера.

Чтобы знали 216,5 млн руб. выделило Минкультуры в 2011–2014 гг. на популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа», ­сообщила пресс-служба ­министерства

В марте 2015 г., когда был отправлен в отставку директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский говорил о долгах театра на 80 млн руб. Весной 2015 г. запросы о проверке театра, устраивающего «дорогостоящие провокационные постановки», направляли в прокуратуру депутаты Госдумы Евгений Федоров, Михаил Дегтярев и Алексей Казаков. Контрольно-счетная палата Москвы в ответе Дегтяреву писала, что в конце 2014 г. по итогам проверки были сделаны «выводы о нарушении театром финансовой дисциплины, запущенности бухгалтерского учета, неоправданном завышении затрат на выпуск новых постановок». А прокуратура Москвы сообщила, что выявила в 2013–2014 гг. неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 7,3 млн руб.

«Капковская линия» (Сергей Капков – экс-руководитель департамента культуры Москвы. – «Ведомости») была признана неэффективной, говорит политолог Евгений Минченко: «Условно говоря, мы либеральную интеллигенцию кормим, а благодарности никакой». Это началось с истории с проектом «Книги в парках», по которому в растрате обвинялась Александрина Маркво, жена соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова, полагает эксперт: «Вряд ли сейчас отдана какая-то команда, просто есть общая установка – если найдены какие-то нарушения, за них должны понести ответственность». «По замыслу это атака на многих – на всех, кто рефлекторно примеряет на себя образ объекта атаки, на условную интеллигенцию. Это очередной крест на оттепели, о которой заговорили осенью», – считает политолог Михаил Виноградов. Это может снова привести к политизации людей, которые никогда не интересовались политикой, как это было с жителями пятиэтажек, предупреждает эксперт: «Дальше будет тест на их политизированность и зрелость – используют ли они свой потенциал и свою энергию, чтобы защититься и не допустить новых правил игры».