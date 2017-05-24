Гендиректор Большого театра написал письмо Путину в поддержку Серебренникова

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину. Как сообщает «РИА Новости», в этом обращении он выразил отношение к ситуации вокруг «Гоголь-центра». Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в президентскую администрацию письмо еще не поступало.

«Речь идет о расследовании. Я очень надеюсь, что оно будет объективным, в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации», — отметил Урин. По его словам, СМИ сделали руководителя театра Кирилла Серебренникова «главным виновником в этой ситуации», и это, по мнению Владимира Урина, неправильно.

«Не обладая той или иной информацией подробной о том, что происходит, вдруг неожиданно естественно совершенно всех интересует имя... Я понимаю, что вопрос сенсационности, вопрос того, чтобы быть впереди планеты всей, первым сообщить об этом, он для журналиста — самое главное. Но мы же имеем дело с очень серьезной материей. И материя — это художник», — заявил гендиректор Большого театра.

В «Гоголь-центре» и в квартире его худрука Кирилла Серебренникова во вторник, 23 мая, прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011–2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по ст. 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.