Путин: Приход Трампа почти ничего не изменил в отношениях с США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США почти ничего не изменила для Москвы. Как передает ТАСС, это президент России сказал режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». На слова Стоуна о том, что «Трамп у Кремля в кармане», Владимир Путин рассмеялся.

В другом интервью, которое было снято за несколько месяцев до выборов, Путин говорил, что «по большому счету, в Америке мало что изменится, кто бы ни был избран» (цитата ТАСС). Ссылаясь на свой опыт общения с представителями Вашингтона, он рассказал, что в США «очень велика сила бюрократического аппарата и много обстоятельств, которые не видны кандидатам до того, как они стали президентом». Однако «после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги», описал российский лидер. Предвыборные обещания кандидатов, по его словам, нужно знать, но не факт, что с ними потом придется иметь дело.

В связи с этим он повторил заверение, что Москва будет работать с любым избранником американского народа, и тогда - еще до выборов - выразил надежду, что с будущим президентом удастся выстроить такие отношения, «которые изменят взаимодействие России и Соединенных Штатов к лучшему». На вопрос о гипотетической возможности в разгар предвыборной кампании высказаться в поддержку определенного политика и тем самым повлиять на его шансы, он отвечать не стал. «Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», - подчеркнул президент.

Комментируя обложку журнала Foreign Affairs с изображением раненого медведя и подписью «Россия Путина. В нокдауне, но не в нокауте» (Putin's Russia down but not out), президент отметил, что кто-то мечтает о том, чтобы Россия Путина была повержена. «Это их мечты. Но это не соответствует действительности, - цитирует его ТАСС. - Те, кто об этом пишут, знают об этом». Те на Западе, кто смотрит на перспективу, «хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, по-другому относятся к России», убежден Путин.

Россию он назвал демократическим государством и суверенной страной, как бы ее ни пытались демонизировать. Он отметил, что времена меняются, и теперь уже действующие или бывшие американские разведчики, например Эдвард Сноуден, ищут убежища на территории России. «Страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно по пальцам пересчитать. А многие обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они по собственной инициативе ограничили свой суверенитет», - отметил Путин.