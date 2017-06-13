Путин обвинил США в поддержке чеченских террористов и в создании «Аль-Каиды»

Руководство России, в отличие от некоторых иностранных партнеров, никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, и это один из принципов его работы. Это президент России заявил режиссеру Оливеру Стоуну, который снял четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». Отрывки из картины выложил телеканал Showtime. Как следует из пересказа российских информагентств, в этом же фильме Владимир Путин заявил, что США поддерживали чеченских террористов ради дестабилизации обстановки в России. Также он согласился с предположением Стоуна, что есть возможность, что США хотят уничтожить экономику России и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать российский ядерный арсенал. Путин оценил такую политику как недальновидную и ошибочную, люди, которые смотрят на 25–50 лет вперед, по его мнению, «выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала» (цитата «Прайма»). «Что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет – по принципиальным вопросам», – отметил он (цитата «Интерфакса»).

Внешняя политика США, по мнению Путина, продиктована увлеченностью идеей собственной исключительности и насаждением ее обществу, в котором в результате возникает имперское мышление. В результате общество ожидает соответствующей внешней политикии, которая, как оказывается на практике, «не соответствует интересам народа Соединенных Штатов» (цитата ТАСС). Такой подход «в конечном итоге приводит к сбою, проблемам и показывает то, что контролировать все просто невозможно», – объяснил президент.

«Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы», – сказал Путин (цитата «Интерфакса»). В Москве в этой ситуации ожидали, что США поддержат федеральный центр, поскольку «американские партнеры на словах» говорили «о поддержке России, о необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом».

Также Путин возложил на США ответственность за создание «Аль-Каиды» (запрещена в России). «Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане», – объяснил он. В результате США вырастили и «Аль-Каиду», и ее лидера Усаму бен Ладена, и это все «вышло из-под контроля», хотя американцы должны были об этом знать.

Путин напомнил, что Россия продемонстрировала поддержку США после терактов 11 сентября, затем поддержала американскую операцию в Афганистане, «снабжала дополнительной информацией специальной, в том числе разведывательной», Вашингтон (цитаты ТАСС).

По мнению президента, США воспринимают Россию как конкурента и это является результатом политики, проводимой Вашингтоном на протяжении последних десятилетий и от которой страна не может избавиться. Подробно и откровенно изложить свое видение глобальной стратегии США он пообещал после выхода на пенсию, передает ТАСС.