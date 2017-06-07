Путин не верит в возможность пережить войну России и США

Войну России и США не пережил бы никто, если бы она началась, считает президент Владимир Путин. Эти его слова звучат в трейлере фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews), который Оливер Стоун снял по итогам 30 часов бесед с российским лидером. Полностью четырехчасовая лента выйдет в эфир кабельного канала Showtime (входит в CBS) 12-15 июня. Свое мнение об исходе войны он объяснил тем, что, по его оценке, система противоракетной обороны не обеспечивает защиту всей территории США, цитирует Bloomberg.

На вопрос, есть ли надежда, что российско-американские отношения улучшатся, Путин ответил: «Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Стоун спросил Путина, не считает ли он, что Уолл-стрит старается подорвать российскую экономику ради интересов Вашингтона. Как напоминает Bloomberg, ранее режиссер снял хвалебные фильмы о президенте Венесуэле Уго Чавесе и кубинском лидере Фиделе Кастро, которые состояние экономики своих стран объясняли действиями внешних врагов. На это Путин ответил, что администрация США, по его мнению, считает Россию конкурентом.

Российский лидер задался вопросом, какой смысл сейчас в существовании НАТО, поскольку больше нет СССР и восточного блока. «По моим представлениям, НАТО нужен внешний враг, чтобы оправдать само существование альянса, так что идет постоянный поиск врага или провокации, которые делаются с целью назначить кого-то противником», - цитирует Путина Daily Beast. Сейчас, по его оценке, НАТО - это простой инструмент внешней политики для США, у которых нет союзников, а есть только вассалы. Как только страна вступает в НАТО, ей становится трудно противостоять давлению со стороны США и внезапно на ее территории может появиться любой военный объект - элементы ПРО, новые военные базы, а если нужно, и наступательные системы. В этой ситуации Россия вынуждена идти на контрмеры. Ситуация становится более напряженной, рассуждает российский лидер.

«Почему мы так резко реагируем на расширение НАТО? Потому что мы, между прочим, понимаем его значение и угрозу, исходящую от этой организации. Но особенно мы обеспокоены вот чем: нас тревожат практики и то, как там принимаются решения. И я знаю, КАК там принимаются решения», - сказал Путин (по Daily Beast).