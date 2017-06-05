Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи со вступлением Черногории в НАТО

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. «Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», – говорится в заявлении МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что ответственность «за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне». «Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 г. Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 г.», - отмечается в сообщении МИДа.