В вине из Черногории нашли пестициды

Роспотребнадзор обнаружил пестициды в винах одного производителя из Черногории, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. «В 24 партиях алкогольной продукции производства 13.jul Plantaze AD (Республика Черногория) были обнаружены пестициды и пластификаторы в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы», - говорится в сообщении.

Запрет ввоза на территорию России вин производства 13.jul Plantaze AD действует с 26 апреля. По решению Арбитражного суда Москвы было конфисковано около 15 500 бутылок указанной продукции. В Московской области Роспотребнадзором арестовано 16 200 бутылок. Часть продукции предприятия может находиться в розничной торговле, отмечает служба.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 г. Россия импортировала из Черногории 501 928 л вина на $1,4 млн. Таким образом, опасные партии составляют порядка 5% годового объема ввоза черногорских вин в Россию.

На этой неделе МИД России предостерег россиян от поездок в Черногорию из-за «нагнетания антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений». Сегодня черногорская газета Pobjeda сообщила, что нынешний и бывший премьер-министры страны Душко Маркович и Мило Джуканович, а также спикер черногорского парламента Иван Брайович оказались в санкционном списке России, составленном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

Недавно министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что «Россия открыто вмешивается в наши внутриполитические проблемы и мы, конечно, смотрим на это без одобрения». Пятого июня Черногория официально станет 29-м членом НАТО.