РСТ: турбизнес не заметил антироссийских настроений в Черногории

Туроператоры не замечают антироссийских настроений в Черногории, заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 29 мая МИД России настоятельно рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Черногорию в связи с нагнетаемой там «антироссийской истерией».

«За достоверность предоставляемой клиенту информации турбизнес несет ответственность по закону, - сказала Тюрина. - И совершенно очевидно, что ни одна здравомыслящая компания не возьмет на себя риск отправлять туристов в страну, где существует реальная опасность. Но в том-то и дело, что никаких антироссийских настроений туроператоры и турагенты в Черногории по-прежнему не видят».

По ее словам, при продаже туров агенты могут только задать клиенту вопрос: «Знаете ли вы о рекомендациях МИДа дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну?» «Слышали, - отвечает клиент. - А что конкретно там происходит?» - процитировала Тюрина. На этот вопрос турбизнес отвечает, исходя из собственных наблюдений и общения с принимающей стороной, а других фактов привести не может, добавила она.

Заявления об антироссийских настроениях вредят имиджу Черногории, считают представители турбизнеса. Однако, по их словам, на спросе на это направления пока они не сказываются. Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин отметил, что спрос остается на уровне прошлого года. Он допустил, что каких-то туристов такие предупреждения настораживают и они, опасаясь дальнейших ограничений на направлении, могут предпочесть другую страну для отдыха. «Русский экспресс» в промежутке между двумя заявлениями МИДа зафиксировал рост продаж туров в Черногорию. По данным компании, туристы не беспокоятся и последние три недели продажи растут в среднем на 30%.

«Немало граждан России владеют недвижимостью в Черногории. И уж они точно поедут отдыхать, причем этот самостоятельный поток может быть даже больше, чем организованный. Что касается клиентов турфирм, то те, кто уже бывал в Черногории и знает отношение к русским ее жителей, от поездки не откажутся. Засомневаться могут лишь те, кто еще не был в этой стране», - добавила пресс-секретарь РСТ.