Pobjeda: Россия запретила въезд премьер-министру и спикеру парламента Черногории

Черногорская газета Pobjeda сообщила, что нынешний и бывший премьер-министры страны Душко Маркович и Мило Джуканович, а также спикер черногорского парламента Иван Брайович и некоторые другие политики оказались в санкционном списке России, передает ТАСС. Список из минимум 70 человек был составлен в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям, сказали источники издания в МИД Черногории. По их сведениям, под санкции Москвы попали в том числе близкие к власти бизнесмены и главы крупных черногорских компаний. Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает ТАСС.

Москва не публикует списки невъездных иностранцев, ссылаясь на необходимость защиты персональных данных, сообщает агентство.

29 мая МИД Черногории вручил ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю «в связи с задержанием» депутата Миодрага Вуковича в аэропорту «Домодедово». Как рассказали ТАСС в черногорской дипмиссии в Москве, политика не впустили, так как он находится в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц в мае 2014 г.

В тот же день российский МИД предостерег сограждан от поездок в Черногорию. Это следовало из комментариев представителя ведомства Марии Захаровой по теме российско-черногорских отношений. «В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну», - заявила она. До этого Захарова связала «всплеск антироссийской истерии» в Черногории с грядущим вступлением страны в НАТО. Она не исключила возможности провокаций, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам и назвала уловкой недавнее продление безвизового пребывания для россиян на летний сезон до 90 дней.