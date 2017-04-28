Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

Скупщина (парламент) Черногории проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте парламента.

За принятие законопроекта о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания парламента, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у здания парламента.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал акт о ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО. Как сообщал Белый дом, «президент Трамп с нетерпением ожидает встречи лидеров государств НАТО 25 мая в Брюсселе и возможности подтвердить эти фундаментальные и прочные трансатлантические ценности».

Как отмечается в пресс-релизе, «Черногория будет также там присутствовать, сигнализируя другим претендентам на вступление в НАТО о том, что дверь в евроатлантическое сообщество остается открытой и что западнобалканские страны свободны выбирать свое будущее, собственных партнеров без внешнего вмешательства или запугивания».