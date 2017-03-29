В США Сенат одобрил вступление Черногории в НАТО

Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрил вхождение Черногории в НАТО. Как сообщает Reuters, за проголосовали 97 сенаторов, против - двое, для ратификации членства нового участника альянса было необходимо две трети голосов.

Пока не было подтверждений, ратифицирует ли президент Дональд Трамп это решение, отмечает агентство. Однако ранее его администрация высказывала поддержку присоединения Черногории к НАТО, несмотря на то, что ранее Трамп не раз критиковал альянс, в том числе за несправедливость усилий по финансированию. На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената с уведомлением, что членство Черногории в НАТО соответствует интересам Соединенных Штатов.

Против проголосовали сенаторы Рэнд Пол и Майк Ли, которые ранее в течение месяцев сопротивлялись попыткам провести это голосование по ускоренной схеме. В частности, Рэнд Пол сомневается в целесособразности принятия в альянс страны с населением 650 000 человек и армией в 2000 человек и считает, что американские налогоплательщики не должны быть обязаны оплатить защиту этой страны в случае нападения на нее.

Сторонники принятия в НАТО новых членов говорят, что важно поддерживать вступление в альянс таких стран, как Черногория, это будет способствовать продвижению в них западных ценностей и сопротивлением усилиям Москвы ограничить расширение НАТО, в том числе на Балканах.

Черногория будет принята в НАТО, если это решение ратифицируют все страны-участницы. США ратифицируют его в числе последних.