МИД Черногории заявил об активном вмешательстве России во внутреннюю политику страны

В Черногории удивлены тому, как активно Россия «вмешивается с целью воспрепятствовать вступлению страны в НАТО», и считают, что третьи страны не могут решать, куда ей следует или не следует вступать. Как передает телекомпания RTCG, это министр иностранных дел Серджан Дарманович заявил словацкому агентству TASR.

По словам министра, «Россия открыто вмешивается в наши внутриполитические проблемы, и мы, конечно, смотрим на это без одобрения». Он напомнил, что в последние два или три года Россия противостоит расширению НАТО и защищает интересующие ее сферы, и заявил, что российская разведка «открыто» поддержала оппозицию в Черногории.

Он заверил, что вступление Черногории в НАТО не будет направлено против кого бы то ни было, в том числе России, Россия является одним из 10 основных экономических партнеров Черногории и без ее инвестиций черногорская экономика перестанет быть эффективной. Также он заверил, что региону не грозит нестабильность, у Черногории, по его словам, прекрасные отношения со всеми соседями.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что российские госорганы причастны к подготовке переворота в Черногории в 2016 г., но доказательств причастности России как государства у Черногории нет. До этого он говорил, что к попытке госпереворота и попытке убить премьер-министра Мило Джукановича 16 октября причастна группа «российских националистов». По его словам, российские националисты рассчитывали, что после убийства премьера оппозиция сможет взять под контроль парламент. Группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России, считает следствие. Сообщалось о задержании по этому делу 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал заявления Катнича абсурдными и безответственными и отверг вмешательство во внутренние дела Черногории.