Захарова увидела в заявлении МИД Черногории попытку оправдаться за вступление в НАТО

В Москве видят в заявлении министра дел Черногории Серджана Дармановича о вмешательстве России во внутренние дела этой страны попытку оправдаться за вступление в НАТО. Это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству НСН.

«МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и т. д. Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО», - сказала она. «Информационное сопровождение приложения к альянсу было выстроено на шпиономании и обороне от виртуального врага. Все это нужно было по одной простой причине - народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся. Именно поэтому и референдум проведен не был. Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно, было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля", - объяснила Захарова.

В Черногории удивлены тому, как активно Россия «вмешивается с целью воспрепятствовать вступлению страны в НАТО», и считают, что третьи страны не могут решать, куда ей следует или не следует вступать, заявил Дарманович словацкому агентству TASR. Он напомнил, что в последние два или три года Россия противостоит расширению НАТО и защищает сферы своего влияния, и заявил, что российская разведка «открыто» поддержала оппозицию в Черногории.