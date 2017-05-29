МИД России предостерег россиян от поездок в Черногорию

МИД России предостерегает россиян от поездок в Черногорию, призывая «дважды подумать». Это следует из опубликованных на сайте МИДа ответов официального представителя министерства Марии Захаровой на вопросы СМИ по теме российско-черногорских отношений.

"В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну", - заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого Захарова связала «всплеск антироссийской истерии» в Черногории с грядущим вступлением страны в НАТО. Она не исключила провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам и назвала уловкой недавнее продление безвизового пребывания для россиян на летний сезон до 90 дней.

В 2016 г. Черногорию посетили более 280 000 российских туристов, на 12% больше, чем годом раньше, отмечает «Интерфакс».