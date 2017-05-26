Трамп оттолкнул премьера Черногории, который предпочел сгладить инцидент

Президент США Дональд Трамп оттеснил премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы пройти вперед для участия в групповом фотографировании участников саммита НАТО в Брюсселе, в новой штаб-квартире альянса. На кадрах, которые приводит Associated Press, видно, как Трамп едва ли не отталкивает беседующего с литовским президентом Далей Грибаускайте политика, прерывает его на полуслове и занимает его место. Маркович выглядит несколько растерянным, но все же улыбается и похлопывает Трампа по спине, но тот не замечает дружеского проявления.

В черногорских СМИ и соцсетях Трамп был подвергнут жесткой критике. Газета «Вести», которую цитирует агентство, высказала предположение, что американский президент «не хотел, чтобы кто-то затмил его присутствие на саммите».

Сам Маркович, комментируя инцидент по окончании саммита, заявил, что «это просто безобидная ситуация», которая никак его не задела. «Поскольку сегодня журналисты относятся к этой сцене по-разному, я хотел бы сказать, что, это естественно, что президент США находятся в первом ряду», приводит его слова CBC. При этом Маркович поблагодарил Трампа за поддержку Черногории при вступлении в НАТО. В ближайшее время она станет 29 членом альянса.