Первое мировое турне Дональда Трампа

Ronen Zvulun, Reuters Pool via AP

22 мая Трамп прибыл в Израиль. Это первый в истории прямой авиарейс как из Эр-Рияда в Тель-Авив, так и вообще между двумя странами. В Израиле президент США посетил Стену Плача и поместил свернутый клочок бумаги в щель, куда иудеи вкладывают молитвенные записки

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