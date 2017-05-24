Первое мировое турне Дональда Трампа
Президент США проехал по святым местам
Президент США Дональд Трамп 20 мая отправился в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства. Первой страной, которую он посетил стала Саудовская Аравия
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На встрече саудовский король Салман наградил Трампа цепью Ордена короля Абдель-Азиза — государственной наградой за гражданские заслуги
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В тот же день с Эр-Риядом были подписаны сделки на общую сумму $350 млрд, включая самый крупный в истории США контракт на поставку вооружений стоимостью $110 млрд
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22 мая Трамп прибыл в Израиль. Это первый в истории прямой авиарейс как из Эр-Рияда в Тель-Авив, так и вообще между двумя странами. В Израиле президент США посетил Стену Плача и поместил свернутый клочок бумаги в щель, куда иудеи вкладывают молитвенные записки
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Во время визита в Израиль он заверил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие
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«Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации», - отметил Трамп, добавив, что Ирану «необходимо быть очень аккуратным с США», и что «он должен быть благодарен» за эту сделку (цитата по «Интерфаксу»)
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На следующий день Дональд Трамп прибыл в Вифлеем. На встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом президент США заверил, что «намерен сделать все» для достижения мира между палестинцами и израильтянами
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24 мая Дональд Трамп прибыл в Ватикан на встречу с папой римским Франциском
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Папа римский принял американского президента в Апостольском дворце. По завершении аудиенции понтифик и президент США обменялись подарками. Папа подарил гостям благословленные им памятные медали и розарии - традиционные католические четки
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В поездке президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка с мужем
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