Путин: Сноудену следовало уволиться из спецслужб

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не предал свою страну, поскольку не раскрыл и не передал другому государству никакой секретной информации, которая нанесла бы ущерб США, и действует совершенно открыто. Так считает президент Владимир Путин. Он сказал это кинорежиссеру Оливеру Стоуну, который по итогам общения в течение 30 часов с российским лидером снял фильм «Интервью Путина» (The Putin Interviews). Полностью четырехчасовая лента выйдет в эфир кабельного канала Showtime (входит в CBS) 12-15 июня. Сноудена режиссер и президент обсуждали в машине, Путин был за рулем.

При этом президент считает, что Сноуден поступил неправильно: если он был недоволен действиями структур, в которых работал и с которыми сотрудничал, ему следовало просто уволиться. Сам Путин ушел из спецслужб после попытки государственного переворота, тогда, по его оценке, они зашли слишком далеко.

В результате разоблачений Сноудена вскрылось, что американские спецслужбы ведут слежку за электронными контактами сограждан, иностранцев и даже лидеров союзных США государств. Путин заявил, что следить за союзниками нельзя, если не считаешь их вассалами, иначе информация о такой слежке может подорвать доверие и в итоге плохо скажется на безопасности той страны, которая устраивает слежку.

Выдать Сноудена США Россия не собирается, поскольку у двух стран нет договоренности о взаимовыдаче престпников. И, «поскольку Сноуден российских законов не нарушал», а США никогда не выдавали России преступников, которые просили в Америке убежища, бывшего контрактника ЦРУ и АНБ в США экстрадировать не будут (цитата по Daily Beast).

Россия предоставила ему убежище, поскольку в Москве полагали, что он намерен бороться за соблюдение прав человека, цитирует Путина ТАСС. Первый контакт со Сноуденом состоялся, когда тот был в Китае, передает Bloomberg.