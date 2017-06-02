Путин: Сноуден не предавал США, но действовал неправильно

Президент России Владимир Путин считает, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, не предавал США.

«Сноуден не предатель. Он не предавал интересов своей страны, он не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб ее народу», - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, опубликованному в Hollywood Reporter.

Однако президент сказал, что не оправдывает действия Сноудена. «Если бы меня спросили, правильно это или нет, мой ответ, что нет», - сказал он, отметив, что если Сноудену не нравилась работа в АНБ, он мог бы просто уйти в отставку.

Путин также согласился со Стоуном, что АНБ зашло слишком далеко. «Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами — это неприлично», — сказал он.

Сноуден скачал засекреченные документы о программах слежения Агентства национальной безопасности за гражданами США и иностранцами, передал их СМИ и бежал из США. В Москве он оказался по пути в Эквадор, но в «Шереметьево» оказалось, что его паспорт аннулирован и он не может никуда вылететь. В России он получил вид на жительство. Сноуден официально имеет работу в России, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.