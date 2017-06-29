The Guardian: Трамп затребовал список уступок для встречи с Путиным

По данным газеты, в окружении Трампа сохраняется недовольство относительно того, что американский президент настаивает на полноформатной встрече с Путиным Valentina Petrova / AP

Президент США Дональд Трамп попросил советников подготовить ему список возможных уступок со стороны США, чтобы использовать их в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге на следующей неделе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Издание приводит слова одного из источников, который сообщил, что Совет национальной безопасности США (NSC) получил просьбу Трампа, однако и в спецслужбе, и в администрации президента США не хотят идти на односторонние уступки «только ради того, чтобы улучшить атмосферу переговоров».

В качестве одной из уступок The Guardian называет возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 г. при администрации Барака Обамы вместе с высылкой 35 российских дипломатов в связи с приписываемыми России кибератаками в ходе президентской избирательной кампании США. Дома якобы использовались для радиотехнической разведки. Пока неизвестно, что президент США может попросить у Путина взамен.

По данным газеты, в окружении Трампа сохраняется недовольство тем, что американский президент настаивает на полноформатной встрече с Путиным. Некоторые чиновники администрации считают, что встреча Трампа с Путиным должна быть «короткой, неформальной и на полях», учитывая расследования связей с Россией Трампа и его команды, а также «продолжающееся российское вторжение на Украину».

Официальный представитель NSC Майкл Энтон заявил, что окончательно формат встречи Трампа с Путиным до сих пор не определен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне сказал: Москва исходит из того, что встреча президентов на полях саммита G20 в Гамбурге состоится так или иначе. «Наверное, будет неправильно, если они не смогут переговорить, причем переговорить по многим вопросам», - заявил российский дипломат.