WP: США закладывают «кибербомбы» в инфраструктуру России

Спецслужбы США закладывают «кибербомбы» в критически важную инфраструктуру России по приказу экс-президента США Барака Обамы Е.Разумный / Ведомости

Спецслужбы США закладывают «кибербомбы» в критически важную инфраструктуру России по приказу экс-президента США Барака Обамы. Так Белый дом ответил на кампанию по дискредитации Демократической партии США, включавшую хакерские атаки на избирательную систему страны, которую приказал организовать лично президент России Владимир Путин. Об этом пишет The Washington Post в опубликованном сегодня большом расследовании.

По данным газеты, Обама получил доклад спецслужб о личном участии Путина в кампании против США еще в августе 2016 г., в обстановке беспрецедентной секретности. Однако администрация Обамы до выборов 8 ноября не предпринимала решительных мер, опасаясь сыграть на руку Дональду Трампу, уже взявшему на вооружение лозунг о «подделке» результатов, и опасаясь эскалации со стороны России. Сомнений в победе Хиллари Клинтон администрация Обамы не испытывала, и именно ей потом предстояло «наказывать» Россию, отмечает газета.

По данным WP, только расследование вмешательства России в выборы в США, проведенное по приказу Обамы уже в декабре 2016 г., показало истинный размах операции и ее цель: увеличить вероятность избрания Трампа за счет атаки на Клинтон. После этого, 29 декабря, Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов, освобождении в 24 часа российских дипломатических «дач», «которые используются россиянами в разведывательных целях», и о новых «точечных» санкциях, а также отдал приказ о внедрении «кибербомб».

WP указывает, что работники Агентства национальной безопасности (АНБ) США и ФБР, прибывшие на «дачи», обнаружили места антенн, компьютеров и серверов, со следами экстренного демонтажа.

Кибероружие против России

По информации WP, кибератака США на Россию имеет два аспекта. Первый - это внедрение кода в ключевые российские компьютерные сети, которое будет обнаружено российскими специалистами, «но напомнит Москве, что у США длинные руки». Второй - это секретная операция АНБ, ФБР и командования киберопераций с использованием боевого кибероружия.

По информации WP, подрывная кибероперация спецслужб США находится на ранней стадии, поскольку ее разработка замедлилась после избрания Дональда Трампа. Тем не менее, она продолжается, и включает внедрение «кибербомб» в российские сети, сочтенные «важнейшими для противника, нарушение работы которых повлечет важные неприятные последствия», - цитирует газета бывшего высокопоставленного чиновника. Из описания следует, что речь может идти как о программных комплексах, так и о физических устройствах.

«Закладки, созданные АНБ, могут быть активированы удаленно как часть ответа на российскую агрессию, в виде атаки на энергетическую или иную инфраструктуру, или вмешательства в ход предстоящих [в России] президентских выборов», - пишет WP. Газета рассказывает, что некоторые члены администрации США опасались неконтролируемого ущерба от кибероружия, но особое исследование установило, что оно достаточно контролируемо, чтобы ответ на различные варианты «российской агресии» был сочтен соответствующим степени угрозы в соответствии с международным правом.

WP описывает кибероперацию как сложное многомесячное предприятие, для запуска которого было достаточно подписи Обамы, и которая не нуждается в дополнительном одобрении Трампа. «Официальные лица заявили, что она может быть отменена только особым распоряжением Трампа. Пока никто из них не может подтвердить, что Трамп выпустил такое распоряжение», - резюмирует газета.