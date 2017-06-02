Власть

Путин: А кто шил костюм?

Искрометные цитаты президента России на Петербургском форуме
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Multitask3030
18:12 02.06.2017
Уровень как всегда ниже плинтуса, очередной пёрл для ваты.
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