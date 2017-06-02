Путин: А кто шил костюм?

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«То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию», — так Путин прокомментировал ответ модератора сессии на ПМЭФ, телеведущей NBC News Мегин Келли о том, что она читала официальные незасекреченные отчеты, в которых Россию обвиняют во вмешательстве в выборы за рубежом

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