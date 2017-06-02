Путин: А кто шил костюм?
Искрометные цитаты президента России на Петербургском форуме
«Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют», - так Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал вмешательство Запада во внутреннюю политику России
1/5
«Мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь [в Санкт-Петербурге] дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», — пошутил Путин, призывая не осуждать американского президента за решение о выходе США из Парижского соглашения по климату
2/5
«Это просто истерия какая-то — и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово», — так Путин во время дискуссии на ПМЭФ прокомментировал ажиотаж в США вокруг контактов российского посла Сергея Кисляка с администрацией Трампа
3/5
«То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию», — так Путин прокомментировал ответ модератора сессии на ПМЭФ, телеведущей NBC News Мегин Келли о том, что она читала официальные незасекреченные отчеты, в которых Россию обвиняют во вмешательстве в выборы за рубежом
4/5
«Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав», - так Путин на ПМЭФ прокомментировал избирательную кампанию президента США
5/5