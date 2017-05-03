Путин и Трамп согласовали дату личной встречи

Первый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после американских ударов по Сирии и третий с момента инаугурации хозяина Белого дома состоялся 2 мая. До этого Путин поздравлял Трампа с победой на выборах, а Трамп соболезновал Путину по случаю теракта в Санкт-Петербурге. Фактически – это была первая рабочая беседа. В Кремле ее расценили как «конструктивную и деловую», в Белом доме назвали «очень хорошей».

Лидеры высказались «в пользу организации личной встречи в привязке в заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге», - говорится в сообщении Кремля. Ранее эту возможность озвучивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В заявлении Белого дома по итогам беседы президентов о предстоящей встрече не упоминается. Как ранее писал «Коммерсантъ», дипломаты прорабатывали возможность более ранней встречи – в период с 25 по 27 мая в одной из стран Европы, куда Трамп мог бы выбраться между саммитом НАТО в Брюсселе и G7 – в итальянской Таормине. Этот вариант рассматривался после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона 12 апреля, но, похоже, стороны решили не форсировать события.

О планирующейся телефонной беседе Трампа и Путина за несколько часов до самого разговора сообщал Reuters. В качестве главной темы была заявлена Сирия. Пресс-службы лидеров по итогам беседы это подтвердили. «Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долги и что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы положить конец насилию», - говорится в сообщении Белого дома. Кремль заявил о намерении «закрепить режим прекращения боевых действия» и создать предпосылки к «запуску реального процесса урегулирования в Сирии». О проделанной в этом направлении работе президентам оперативно будут докладывать главы внешнеполитических ведомств. США заявили о планах направить своего представителя на переговоры о прекращении огня, которые состоятся 3-4 мая в Астане. Накануне о ней говорили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

После визита Тиллерсона в Москву агентство Associated Press сообщало, что глава американской дипломатии передал Путину основные принципы плана Трампа по сирийскому урегулированию. В Кремле это опровергали. Запад обвиняет Москву в поддержке президента Сирии Башара Асада. Кремль настаивает, что Путин Асаду не адвокат, но политическое будущее Сирии – дело ее собственного народа.

В ходе беседы Путин и Трамп также затронули корейский кризис. Российский президент призвал коллегу «к сдержанности и снижению уровня напряжённости. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы», - отмечает Кремль.

Едва ли не впервые с 2014 г. в общении лидеров России и США не фигурировала Украина. В ходе предвыборной кампании Трамп много говорил о планах рассмотреть целесообразность санкций, и даже намекал на их отмену в результате ядерной сделки. Однако после инаугурации, риторика Вашингтона вернулась в привычное русло. Вице-президент Майк Пенс проговорился, что даже в ходе первого телефонного разговора Трампа и Путина стороны обсуждали обострение ситуации на Донбассе. Позже представитель США в ООН Никки Хейли осуждала «агрессивные действия России» в регионе и обещала сохранить крымские санкции. При этом тема Украины не ушла с международной повестки. Так, она была одной из центральных в сочинских переговорах Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Но в отношениях с Трампом вчера она отошла на второй план.